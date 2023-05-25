Великобританія "заморозить" активи Кремля, доки Росія не виплатить компенсацію Україні

Вважається, що близько $300 мільярдів резервів російського центрального банку перебували у країнах G7.

Великобританія, ймовірно, "заморозить" на деякий час російські державні активи після закінчення війни в Україні, і точно доти, доки Москва не погодиться виплатити компенсацію за завдану нею шкоду, передає The Guardian.

На саміті Ради Європи створили Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією Україні для України як перший крок до міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії.

Минулої п'ятниці британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі наполягав на тому, що державні активи Росії залишаться "замороженими" доти, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. Вважається, що близько 300 мільярдів доларів резервів російського центрального банку перебували у країнах G7 на момент заморожування, але облік активів ще не завершено.

Чиновники кажуть, що робота триває день і ніч, зокрема з ЄС, над можливістю конфіскації російських державних активів, але рішення поки що не знайшли. Члени парламенту від консерваторів, Лейбористська партія та український уряд наполягають на тому, щоб російські державні активи, які перебували у Великій Британії (торік їх оцінювали у 26 мільярдів фунтів стерлінгів), були повністю конфісковані, а потім передані безпосередньо Україні для відновлення.

Але набирає чинності альтернативна, менш ризикована з юридичного погляду стратегія, згідно з якою Захід утримує активи доти, доки Росія не погодиться виплатити компенсацію. Та ж мета фінансування реконструкції України Росією буде досягнута, але без ризику порушення міжнародного права шляхом простого захоплення російських активів.

Палата громад вже ухвалила пропозицію, яка вимагає від британського уряду розробити план використання російських державних активів, але протягом декількох місяців вона відмовлялася взяти на себе зобов'язання щодо фактичної експропріації активів російського центробанку, яку зберігаються у Великій Британії. Цей крок створить прецедент, який паралізує міжнародну фінансову систему і призведе до контрзаходів проти Великобританії.

Днями спеціальну комісію із закордонних справ попередили, що арешт, а не заморожування активів російської держави, буде порушенням міжнародного права. Професор міжнародного публічного права коледжу Святої Анни Оксфордського університету Антоніос Цанакопулос зазначив, що державні активи Російської Федерації, як правило, захищені імунітетом як уособленням держави, але "заморожування" цих активів може бути виправдане як контрзахід у відповідь на порушення Росією міжнародного права.

Професор стверджував, що "заморожування" активів як важіль впливу, що дозволяє переконати Росію погодитися виплатити компенсацію, допустиме.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що він виступає за прямий арешт російських активів, а не "заморожування", щоб змусити Росію погодитися на компенсацію.

Нагадаємо, Європейський Союз заблокував понад 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії відтоді як Москва вторглася в Україну. Країни ЄС повідомили нові дані про заблоковані активи після 10-го пакету санкцій, які змусили банки оприлюднити інформацію про розмір своїх активів.

У квітні заступниця генерального прокурора США Ліза Монако повідомила, що Міністерство юстиції арештувало понад 500 мільйонів доларів активів російських олігархів та інших осіб, які підтримують російський режим і ухиляються від санкцій.

Тим часом нещодавно на саміті Ради Європи представники 40 держав підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.