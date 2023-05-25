Коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди

Доєднатись до підготовки українських пілотів мають наміри Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Наступного місяця Данія та Нідерланди у взаємодії зі США почнуть розробку навчальної бази для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Укрінформ.

За підсумками засідання Рамштайн-12 міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на зустрічі кілька союзників і партнерів обговорили плани підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16.

Доєднатись до підготовки українських пілотів мають наміри Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

“Ми очікуємо, що незабаром до нашої важливої ініціативи приєднаються інші країни”, - зазначив Ллойд Остін.

Раніше повідомлялось, що тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16 може початися після червня. За оцінкою в.о. міністра оборони Данії Троельса Поульсена процес навчання займе 6 місяців, а за американською оцінкою, це може зайняти близько чотирьох місяців.