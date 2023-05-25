Виробник "Ведмедика Барні" потрапив у список міжнародних спонсорів війни, - НАЗК

За підсумками 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303% за рік).

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника "Ведмедика Барні" - компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

"Компанія в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки... За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303% за рік), виручка – понад $1 млрд (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків", - повідомили в Агентстві.

На російському ринку компанію представляє ТОВ "Мон'дэлис Русь", яка має три заводи: фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни", та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls). Mondelez International є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки.

В НАЗК повідомили, що після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в Росії. На це Mondelez відреагувала формально – оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії.

"Mondelez публічно афішує свою благодійну допомогу дітям, які постраждали від російського вторгнення в Україну. Проте водночас лукаво розширює свою діяльність в країні-агресорці й продовжує сплачувати значні кошти до її держбюджету. Який витрачається в тому числі й на ракети, що вбивають українських дітей", - наголосили в НАЗК.

Нагадаємо, минулого місяця Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську корпорацію Xiaomi Corporation.

Загалом у списку перебуває 24 тисячі осіб.