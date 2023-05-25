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Росіяни розкидали з дрона пропагандистські листівки над Нікопольським районом Дніпропетровщини

Основну частину "макулатури" вже зібрали.

Росіяни розкидали з дрона пропагандистські листівки над Нікопольським районом Дніпропетровщини
Фото: EPA/UPG

Вдень 25 травня росіяни, використовуючи БпЛА, розкидали над населеними пунктами прибережної частини Нікопольського району Дніпропетровщини пропагандистські листівки.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

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Основну частину "макулатури" вже зібрали.

"Ці листівки плагіат з наших. Спеціалісти з проведення ІПСО закидали їх в тил армії РФ на тимчасово окупованих територіях декілька місяців тому", - зазначив Євтушенко.

Він закликав жителів, які знайдуть такі листівки, не читати їх, а також не фотографувати і не розміщувати ці фото в соцмережах, аби не поширювати російську пропаганду. 

"Знайшли - викиньте на смітник. Саме там місце цьому л@йну", - додав очільник РВА.

Нагадаємо, раніше окупаційні війська поширювали пропагандистські листівки у прикордонних населених пунктах Чернігівщини. Також робили це в Херсоні - в "агітках" війну називали "операцією з ліквідації антинародного київського режиму".

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