Росіяни розкидали з дрона пропагандистські листівки над Нікопольським районом Дніпропетровщини

Вдень 25 травня росіяни, використовуючи БпЛА, розкидали над населеними пунктами прибережної частини Нікопольського району Дніпропетровщини пропагандистські листівки.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Основну частину "макулатури" вже зібрали.

"Ці листівки плагіат з наших. Спеціалісти з проведення ІПСО закидали їх в тил армії РФ на тимчасово окупованих територіях декілька місяців тому", - зазначив Євтушенко.

Він закликав жителів, які знайдуть такі листівки, не читати їх, а також не фотографувати і не розміщувати ці фото в соцмережах, аби не поширювати російську пропаганду.

"Знайшли - викиньте на смітник. Саме там місце цьому л@йну", - додав очільник РВА.

Нагадаємо, раніше окупаційні війська поширювали пропагандистські листівки у прикордонних населених пунктах Чернігівщини. Також робили це в Херсоні - в "агітках" війну називали "операцією з ліквідації антинародного київського режиму".