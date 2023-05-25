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Комісія НАТО-Україна на зустрічі з першою віцепрем'єр-міністеркою Свириденко обговорили потреби для відновлення України

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане підкреслив готовність блоку підтримувати нашу державу стільки часу, скільки потрібно.

Комісія НАТО-Україна на зустрічі з першою віцепрем'єр-міністеркою Свириденко обговорили потреби для відновлення України
Фото: armyinform.com.ua

Комісія НАТО-Україна провела віртуальну зустріч з першою віцепрем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Про це йдеться на сайті Альянсу.

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Сторони обговорили потреби та плани відновлення України на критичному етапі боротьби з російською агресією та під час саміту НАТО у Вільнюсі, який триватиме трохи більше шести тижнів.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане нагадав про значну підтримку, яку Україна отримує від союзників Альянсу як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні. Також Джоане підкреслив готовність НАТО підтримувати нашу державу стільки часу, скільки потрібно. Він наголосив на активній ролі Альясу в наданні допомоги для переходу від техніки та доктрин радянської доби до стандартів НАТО, підвищенні оперативної сумісності з блоком, а також допомоги у подоланні фізичних та соціальних наслідків війни. 

Згідно з Комплексним пакетом допомоги, узгодженим на вищому рівні в Мадриді 2022 року, НАТО вже активно працює в таких галузях як психологічна реабілітація та реформа системи оборонних закупівель, а також у проєктах гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, нині голова Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з ексгенсеком НАТО Андерсом Расмуссеном надання безпекових гарантій Україні до вступу в Альянс. 

Тим часом напередодні чинний генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий.

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