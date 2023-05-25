Журналісти видання “Слідство.Інфо” здійснили тур нелегальними київськими церквами та з’ясували, що влада міста ніяк не реагує на ці незаконні забудови.

На дев’ятому році війни з Росією у столиці продовжують функціонувати незаконно збудовані храми московського патріархату. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада “вживає системних заходів щодо припинення договорів з церквами, виконання яких супроводжується порушеннями.

Про це йдеться у матеріалі видання “Слідство.Інфо”.

Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці (на головному фото) — скандальний “храм-МАФ”, який за законом не мав би існувати, однак там досі проводяться богослужіння.

У 1998 році землю під храмом отримав Національний музей історії України. А вже згодом на цьому місці з’явилася каплиця Московського патріархату — так званий Десятинний монастир. Кияни протестували проти цієї забудови, але церковники на протести не реагують.

15 лютого 2023 року Господарський суд Києва постановив знести храм-кіоск. Однак вже через місяць релігійна громада храму подала апеляційну скаргу. Останній суд мав відбутися 16 травня 2023-го, але не відбувся — схоже на те, що процес повернення землі історичному музею затягується.

«Згідно з рішеннями ми в себе вдома в монастирі. Не грішіть перед Богом», — відповідає на запитання журналістів священник храму.

Храм святого Феодосія Чернігівського побудували на території Державної податкової служби на Львівській площі. Будівництво розпочалося у 2012 році за підтримки проросійського політика часів Януковича Олександра Клименка.

Згідно з відповіддю КМДА, з 2009 року ця земельна ділянка надана в постійне користування податковій службі — для експлуатації та обслуговування комплексу господарських будівель, автозаправної станції та автостоянки.

У Держгеокадастрі журналісти знайшли інформацію, що ця ділянка досі належить громаді міста і перебуває у користуванні податкової. А от з власністю на саму будівлю не все так просто.

З Державного реєстру речових прав відомо, що з вересня 2022 року власником храму є фірма «Благо дій». На момент її створення співзасновниками були релігійна громада святителя Феодосія Чернігівського, Всеукраїнська професійна спілка працівників органів державної фіскальної служби та жінка, на ім’я Ірина Заміховська.

Остання, ймовірно, є також керівницею фірми «ДАНК-2008», що фігурує у справі про викрадення і вбивство майданівців під час «Революції гідності». А власник фірми — настоятель Свято-Іллінської церкви на Подолі Віталій Косовський.

Право власності на храм змінювалося кілька разів — у «пінг-понг» нерухомістю грали вже згадані ТОВ «Благо дій» і релігійна громада церкви. Журналісти «Слідства.Інфо» хотіли дізнатися у власниці «Благо дію» Ірини Заміховської, як так вийшло, що податкова профспілка фактично подарувала храм незрозумілій фірмі, однак жінка не відповіла на телефонний дзвінок.

Керівник профспілки податківців, яка була у співзасновниках фірми «Благо дій», Олександр Кислиця не розповів про причини будівництва незаконного храму, натомість сказав, що це політична тема: «Це неважлива тема. Це тема політична. Там розбираються зараз, буде суд, а може не буде, я не знаю».

Настоятель храму відмовився спілкуватися з журналістами, лише зазначив, що ця забудова є законною.

На Подолі, поруч із розкопками старовинного храму 12 століття, звели Храм святого Миколая Чудотворця. Крім власне церкви, там знаходяться декілька будівельних вагончиків — російські церковники хочуть відновити історичне храмове місце.

Київрада, попри численні звернення релігійної громади, не надавала цю землю у власність чи користування людям у рясах. Настоятель храму — отець Сергій — припускає, що без документів цей храм побудувати не могли. Однак журналісти жодних договорів так і не побачили.

«УПЦ на рівні закону заборонена? Не заборонена. Доведено, що вона неправильна для держави? Не доведено. Які далі можуть бути запитання», — розмірковує настоятель храму.

Московські церковники люблять будувати свої храми не лише у історичних місцях, а й у гарних столичних парках. Зокрема, Храм Всіх Святих Воїнів у парку «Перемога».

Київрада не ухвалювала жодних рішень про передачу цієї ділянки фізичним чи юридичним особам. Активісти та місцеві жителі неодноразово протестували проти незаконної побудови храму, але богослужіння проводяться тут дотепер. Настоятель храму не захотів надати коментар журналістам з цього приводу.

На Оболоні, на території пологового будинку, багато років функціонує без права власності на землю Храм ікони Божої Матері «Помічниця в пологах».

«З березня 2006 до 2011-го служили у приміщенні пологового. Були дозвіл, оренда. Потім була згода з лікарнею на нашому місцевому рівні. У нас тоді була можливість співпраці з Міністерством охорони здоров’я. А тоді отримали можливість побудувати тут», — коментує отець Павло, настоятель храму.

Київська адміністрація у відповіді на журналістський запит підтвердила, що жоден зі згаданих у цьому тексті храмів не отримував земельну ділянку у власність чи користування. Простими словами — вони збудовані незаконно.

Ще у квітні кияни звернулися з петицією до міської влади щодо скасування права російської церкви користуватися київськими землями. Днями мер Кличко відповів, що підтримує петицію. Але, як стає зрозуміло з журналістського туру церквами, це не відповідає дійсності.

Нагадаємо, УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал. Указ підписав митрополит з призупиненим громадянством України.

До цього РПЦ підпорядкувала собі Бердянську єпархію. Російська церква скористалася втечею чинного керівника єпархії УПЦ МП.

У травні суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми. Вони визнали себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі.