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Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі (доповнено)

Москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання.

Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі (доповнено)
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 25 травня, міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що Москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання. Підписані документи визначають "порядок утримання російського нестратегічного ядерного озброєння у спеціальному сховищі". 

Також він заявив, що Захід веде “неоголошену війну” проти Росії та Білорусі.

Нагадаємо, у березні Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк ще у квітні пояснював у матеріалі для LB.ua "Ядерний статус Білорусі. Чи кропити жуків після війни?", чому розгортання тактичної ядерної зброї в РБ не означає її передачу. Білорусь, хоч і має 24 потенційно придатні під ТЯЗ літаки, але не має ні підготовлених пілотів, ні наземного персоналу. А Росія не має достатньої кількості фахівців, щоб навчити навіть свої екіпажі носіїв ТЯЗ, а тим більше – пілотів з Білорусі. Крім того, на білоруській території немає придатного для зберігання тактичної ядерної зброї сховища. 

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