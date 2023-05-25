Єдиний реєстр зброї запрацює в Україні 23 червня, – Клименко

У цей реєстр буде вноситися вся зброя, яка є на території нашої держави. Крім того, українські громадяни зможуть дистанційно купувати зброю і не стояти в чергах.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Єдиний реєстр зброї має запрацювати в Україні 23 червня цього року.

Про це він повідомив у інтерв’ю РБК-Україна.

“Це база, яка запрацює 23 червня цього року. І в цей реєстр буде вноситися вся зброя, яка є на території нашої держави. Тобто, кожен громадянин може чітко розуміти, яка зброя у нього є, коли він має її відстріляти, коли принести в дозвільну систему для перевірки і так далі”, - сказав Клименко.

Урядовець зазначив, що українські громадяни зможуть дистанційно купувати зброю і не стояти в чергах.

За його словами, МВС України обмінюється інформацією з країнами Євросоюзу, міністерствами внутрішніх справ і, зокрема, з Європолом щодо нелегальної зброї, яка є в українських базах.

Клименко заявив, що зброя, яка потрапила до наших громадян під час широкомасштабного вторгнення РФ, не є їхньою власністю.

“Ми пропонуємо цю зброю зареєструвати і зберігати до закінчення воєнного стану. У тому числі для того, щоб зустріти ворога, якщо він піде десь на прикордонні території. Після закінчення війни ця зброя має бути здана державі”, - поінформував глава МВС.

Нагадаємо, у травні на Херсонщині затримали підозрюваного у торгівлі зброєю і боєприпасами. Чоловік торгував зброєю і боєприпасами, котрі залишили російські армійці.

Раніше працівники поліції вилучили у жителя міста Барвінкове у Харківській області порох, тротилові шашки та патрони. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили 10 кг артилерійського пороху, 4 тротилових шашки, штик-ніж, запал до гранати, 48 патронів калібру 12,7 мм та 2340 патронів калібру 7,62 мм.