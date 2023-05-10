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На Херсонщині затримали підозрюваного у торгівлі зброєю і боєприпасами

Чоловік торгував зброєю і боєприпасами, котрі залишили російські армійці.

На Херсонщині затримали підозрюваного у торгівлі зброєю і боєприпасами
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Співробітники поліції Херсонської області затримали 49-річного чоловіка, котрий збував гранати та автоматичну зброю, залишену військовими РФ на деокупованій території. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Поліцейські з’ясували, що житель Бериславського району, який тимчасово мешкає у Високопільській громаді, спеціально відшукує місця розташування колишніх позицій армії РФ, знаходить там зброю, вибухові пристрої і боєприпаси. Знайдену зброю він переховував у різних замаскованих місцях, після чого збував зацікавленим особам”, - йдеться у повідомленні.

Під час оперативних заходів працівники поліції задокументували збут кулемета Калашнікова та набоїв до нього. Також чоловік продав російську реактивну гранату – РМГ 56 “Занос”. 

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Під час обшуків у зловмисника виявили та вилучили 3 гранати Ф-1, 4 гранати РГД-5, 7 запалів до них та гроші, отримані від злочинної діяльності. 

Правоохоронці затримали чоловіка, він знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. 

За скоєне зловмиснику може загрожувати 7 років позбавлення волі.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Нагадаємо, працівники поліції вилучили у жителя міста Барвінкове у Харківській області порох, тротилові шашки та патрони. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили 10 кг артилерійського пороху, 4 тротилових шашки, штик-ніж, запал до гранати, 48 патронів калібру 12,7 мм та 2340 патронів калібру 7,62 мм.

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