Співробітники поліції Херсонської області затримали 49-річного чоловіка, котрий збував гранати та автоматичну зброю, залишену військовими РФ на деокупованій території.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Поліцейські з’ясували, що житель Бериславського району, який тимчасово мешкає у Високопільській громаді, спеціально відшукує місця розташування колишніх позицій армії РФ, знаходить там зброю, вибухові пристрої і боєприпаси. Знайдену зброю він переховував у різних замаскованих місцях, після чого збував зацікавленим особам”, - йдеться у повідомленні.

Під час оперативних заходів працівники поліції задокументували збут кулемета Калашнікова та набоїв до нього. Також чоловік продав російську реактивну гранату – РМГ 56 “Занос”.

Під час обшуків у зловмисника виявили та вилучили 3 гранати Ф-1, 4 гранати РГД-5, 7 запалів до них та гроші, отримані від злочинної діяльності.

Правоохоронці затримали чоловіка, він знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне зловмиснику може загрожувати 7 років позбавлення волі.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Нагадаємо, працівники поліції вилучили у жителя міста Барвінкове у Харківській області порох, тротилові шашки та патрони. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили 10 кг артилерійського пороху, 4 тротилових шашки, штик-ніж, запал до гранати, 48 патронів калібру 12,7 мм та 2340 патронів калібру 7,62 мм.