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Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджені 5 будинків, - Лисак

Окупанти вдарили по області з артилерії та безпілотників.

Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджені 5 будинків, - Лисак
Фото: Микола Лукашук

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні кілька разів росіяни били по Нікопольському району”, - написав Лисак. 

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Він уточнив, що Мирівську громаду накрили артилерійським вогнем, а Марганецьку атакували безпілотниками. 

Внаслідок обстрілів, на щастя, люди не постраждали, але пошкоджені 5 приватних будинків та 8 господарських споруд. Також пошкоджені лінія електропередач і газопровід.

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, російські окупанти вчергове обстріляли Кізомис Херсонської області. За даними ОВА, внаслідок обстрілу у селі знищено фельдшерський пункт.

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