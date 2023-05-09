Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджені 5 будинків, - Лисак

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати громади Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Сьогодні кілька разів росіяни били по Нікопольському району”, - написав Лисак.
Він уточнив, що Мирівську громаду накрили артилерійським вогнем, а Марганецьку атакували безпілотниками.
Внаслідок обстрілів, на щастя, люди не постраждали, але пошкоджені 5 приватних будинків та 8 господарських споруд. Також пошкоджені лінія електропередач і газопровід.
Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, російські окупанти вчергове обстріляли Кізомис Херсонської області. За даними ОВА, внаслідок обстрілу у селі знищено фельдшерський пункт.