США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд

Новий пакет стане вже 38-им від серпня 2021.

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки нову військову допомогу на суму 1,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Новий пакет допомоги оголошено у межах Ініціативи сприяння безпеці України.

До пакету допомоги увійшли:

Додаткові системи ППО та боєприпаси;

Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;

Боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами;

Артилерійські снаряди калібру 155 мм;

Послуги комерційних супутникових зображень;

Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування.

Раніше повідомлялось, що США уже сьогодні можуть оголосити новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Він призначений допомогти українцям перед контрнаступом.

Новий пакет стане вже 38-им від серпня 2021. Попередній пакет оголосили минулого тижня – його сума склала 300 млн доларів. До нього увійшли, зокрема, ракети, гаубиці та боєприпаси для HIMARS.

За оцінкою координатора із питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки Джона Кірбі, Україна отримала приблизно 98% озброєння, про яке просила для проведення весняних наступальних операцій. Це бронетехніка, артилерія, ППО і боєприпаси.