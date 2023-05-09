За добу у Бахмуті знищено 166 окупантів

За добу російські окупаційні війська 375 разів обстріляли позиції українських захисників в районі Бахмута.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Ворог продовжує головною своєю метою ставити захоплення міста Бахмут. За цю добу 375 разів він обстріляв цю ділянку фронту різними видами і калібрами артилерії ствольної, також РСЗВ, відбулося 8 боєзіткнень, в яких 166 окупантів було знищено і 206 зазнали поранень. Підбито ворожий танк Т-72, БМП, легкий броньований тягач, БПЛА Орлан-10 та 6 польових складів з боєприпасами», - повідомив речник.

Він також повідомив, що Лиманський напрямок залишається другим після Бахмутського за активністю ворога.

«Лиманський напрямок наступний за активністю ворога. 444 рази тут ворог завдавав ударів різними типами артилерії по наших бойових позиціях, 7 боєзіткнень відбулося, 55 окупантів було знищено, 111 зазнали поранень, 2 потрапили в полон. Також підбито танк ворожий, БТР-80 і мінометний розрахунок та 3 БПЛА», - повідомив речник.

Нагадаємо, що Сили спецоперацій оприлюднили відео зі знищення у Бахмуті російського кулеметного розрахунку.