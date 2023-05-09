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Премʼєр Британії назвав Путіна єдиним відповідальним за вторгнення в Україну, а канцлер Німеччини закликав підтримувати Київ

Європейські лідери озвучили заяви з нагоди Дня Європи, який святкує сьогодні більшість світу. 

Премʼєр Британії назвав Путіна єдиним відповідальним за вторгнення в Україну, а канцлер Німеччини закликав підтримувати Київ
Фото: ОПУ

Тільки одна людина відповідальна за незаконне та неспровоковане вторгення в Україну, і ця людина – президент РФ Володимир Путін.

На цьому наголосив британський премʼєр-міністр Ріші Сунак, пише The Telegraph. Його заява пролунала на тлі чергових абсурдних заяв Путіна, зроблених 9 травня на так званому параді в Москві. 

"Страждання, яких зазнає український народ, є жахливими. Тому правильно, що ми залишаємося непохитними у підтримці народу України в цій агресії. Це те, що я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити", – запевнив він. 

На продовженні підтримки України під час виступу до Дня Європи наголошував і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він сказав, що процвітаюча Україна в складі Європейського Союзу буде найсильнішою можливою відповіддю жорстокій агресії імперіаліста Путіна. 

"У Москві Путін демонструє своїх солдатів, танки та артилерію. Давайте не лякатися. Давайте твердо підтримувати Україну до тих пір, поки це буде потрібно", – наголосив він.

Щоправда, на своєму так званому параді Кремль показав росіянам аж один танк, і той старий. Авіачастину "параду" скасували взагалі. На захід до Путіна приїхали лише Олександр Лукашенко та декілька лідерів Центральної Азії – президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, лідери Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменистау Гурбангули Бердимухамедоа, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, пише Радіо Свобода.

В Україну з нагоди Дня Європи прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А перед будівлею ЄК сьогодні до прапорів країн-членів Євросоюзу додали і український прапор. 

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