Закриття шкіл, грабунок лікарень і "евакуація": New York Times поспілкувалась із мешканцями окупованої частини півдня

В одному населеному пункті росіянам не вдалось "евакуювати" цивільних, бо на автобус не вистачило пального.

У окупованих частинах Херсонської і Запорізької областей ворожі війська наказали мирним мешканцям "евакуюватися". Окупанти прикриваються українським контрнаступом, виправдовуючи вивезення українців із рідних міст і сіл. Американська газета New York Times поспілкувалась більш ніж із десятьма мешканцями захоплених населених пунктів півдня.

Вони сказали, що в окупованих частинах спустешені АЗС, в банкоматах закінчується готівка, а полиці продуктових магазинів порожніють.

38-річний мешканець Камʼянки-Дніпровської Запорізької області повідомив, що росіяни "повиписували" з лікарень пацієнтів і покрали обладнання. Потім медзаклади закрили, без пояснень, скільки вони не працюватимуть.

"І люди бояться питати, тому що навколо озброєні солдати", – сказав він журналістам.

Більшість мешканців захоплених територіях вже поїхали раніше, переважно – до вільної частини України. Але ті, хто залишився вдома попри окупацію, не хочуть нікуди їхати і зараз.

Окупанти збираються "евакуювати" населення 18 населених пунктів Запорізької області. Кремль анонсував вивезення 70 000 людей із регіону. Але неясно, куди окупанти хочуть відправити українців. Голова Василівської райдержадміністрації у вигнанні Богдан Староконь сказав, що близько 80 осіб з приблизно 5000 людей, які залишилися в місті – з довоєнного населення в 22 000 – погодилися евакуюватися в неділю.

58-річна жителька окупованого міста Пологи, розповіла, що російська влада раптово оголосила про закінчення навчального року в п’ятницю. Росіяни звезли десятки автобусів, і мешканцям сказали сідати лише з тими речима, що вони могли взяти. Після того, як автобуси від’їхали, окупаційна "влада" відтягнула батьків, які відмовилися евакуюватися, і змусила їх підписати документи про те, що вони поінформовані про ризики та несуть відповідальність за свої дії.

Автобуси з "евакуйованими" були помічені на шляху в інше окуповане місто – Бердянськ.

У селі Мала Білозерка вивезення людей скасували, бо на автобус не вистачило газу для заправки.

Ситуація виявилася особливо хаотичною в місті Енергодар, де проживає багато людей, які працюють на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Агентство ООН з ядерного контролю попередило минулими вихідними, що евакуація Енергодару може збільшити ризик аварії на об’єкті, і висловило занепокоєння через "все більш напружені, стресові та складні умови для персоналу та їхніх сімей".

"Мешканець Енергодару Михайло розповів у смс-повідомленні, що коли на вихідних жителі зайшли в один місцевий магазин, до них підійшов російський чиновник і сказав, що він закритий. На запитання, коли магазин відкриється, Михайло сказав, що солдат відповів: «Ніколи»", – йдеться у матеріалі.

Примусове вивезення цивільних, фактично – депортація – не нова тактика для росіян перед відступом. У жовтні і листопаді 2022 року, перед тим, як захисники витіснили окупантів з правого берега Херсонської області, росіяни теж оголошували "евакуацію". Насправді ж вони депортували цивільних, а не "евакуювали", і також розікрали обладнання медичних закладів.

Зараз, за даними ОК "Південь", окупанти вивозять цивільних із населених пунктів лівобережжя області. Їх везуть до ліній оборони окупантів, щоб прикритиватись ними.

Агентство Bloomberg писало, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються викорінити українську ідентичність, катуючи, увʼязнюючи та залякуючи проукраїнських місцевих. Таким чином росіяни намагаються гарантувати, що захоплена ними територія більше ніколи не інтегрується в Україну.