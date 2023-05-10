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Частина споживачів у шести областях залишається без світла внаслідок ворожих обстрілів

Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ “Харківобленерго”.

Частина споживачів у шести областях залишається без світла внаслідок ворожих обстрілів
Ілюстратвине фото
Фото: ДТЕК

Станом на ранок 10 травня частина споживачів у шести областях залишається без світла, а саме: у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській.

Про це повідомляє Міненерго. 

“Ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ «Харківобленерго» в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Водночас енергетики, попри складну безпекову ситуацію, продовжують роботи з відновлення енергопостачання. 

За добу в Україні вдалося повернути світло для 8000 споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.

Також повідомляється, що енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.

Нагадаємо, Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до кінця травня. До цього уряд зберіг фіксовану ціну на електроенергію до 30 квітня 2023 року.

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