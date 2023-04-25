Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до кінця травня, – Шмигаль

До цього уряд зберіг фіксовану ціну на електроенергію до 30 квітня 2023 року.

Кабінет міністрів продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення ще на місяць – до кінця травня.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", – сказав прем’єр на засіданні уряду у вівторок.

Ціна на електроенергію для населення до червня становитиме в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання (до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно).

Нагадуємо, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський, заявив, що наразі розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію.