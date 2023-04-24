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Зеленський: Готуємо нашу енергетику до наступної зими

Є рішення щодо відновлення енергетики після російських ударів, а також щодо освітньої інфраструктури.

Зеленський: Готуємо нашу енергетику до наступної зими
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку української енергетики до наступної зими.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

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За словами Зеленського, у Житомирі відбулася спеціальна координаційна нарада. На ній ішлося, зокрема, і про енергетичну ситуацію в Україні. 

"Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зим", - сказав Президент.

Він додав, що також є рішення щодо освітньої інфраструктури. Мова йде про забезпечення регіонів шкільними автобусами.

Зеленський нагадав, що у Житомирській області реалізовано проєкт відбудови за участі Естонії. У місті Овруч до 1 червня мають завершити відбудову дитячого садочка.

Нагадаємо, за даними Укренерго, Росія випустила по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет та дронів.

Тим часом США збираються допомогти нашій державі поступово відмовитися від використання вугілля у виробництві електроенергії.

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