27 послів ЄС в ООН засудили дії Росії і закликали її вивести війська з України

"Якщо Росія дбає про ефективну багатосторонність, це перший спосіб довести це", - йдеться в заяві.

27 послів Європейського Союзу напередодні головування РФ на засіданні Ради Безпеки ООН виступили із спільною заявою, яка засуджує дії Росії в Україні, повідомляє CNN.

"Я тут із 27 послами Європейського союзу. Ми хочемо зробити заяву у зв'язку з дебатами, які розпочнуться у Раді Безпеки" - сказав представник ЄС в ООН Улоф Скуг.

За його словами, Росія "намагається зображати із себе захисника статуту ООН та багатосторонності", однак "ніщо не може бути далі від істини".

"Це цинічно. Усі ми знаємо, що поки Росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми боронимо. Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН, МС (Міжнародний суд - Ред.), МКС (Міжнародний кримінальний суд - Ред.), куди не глянь - Росія викликає неповагу", - підкреслив Скуг.

Посли ЄС повторили свою вимогу до РФ, аби вона "негайно, повністю та беззастережно вивела всі свої збройні сили" з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Якщо Росія дбає про ефективну багатосторонність, це перший спосіб довести це", - йдеться в заяві.

Таку реакцію дипломатів спричинив намір Росії, яка головує у Раді Безпеки цього місяця, провести зустріч, щоб висвітлити принципи Статуту ООН.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обмінялися звинуваченнями під час засідання Радбезу ООН через війну в Україні.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу після відео зі стратою військовополоненого.