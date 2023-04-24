Ще вісім осіб та одна компанія Ірану потрапили під санкції ЄС через порушення прав людини

24 квітня Рада Євросоюзу ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо восьми додаткових осіб та однієї компанії, які відповідальні за серйозні порушення прав людини в Ірані.

Про це йдеться на сайті ЄС.

Санкції застосували, зокрема, щодо іранського постачальника послуг мобільного зв'язку Ariantel, який причетний до спостереження за телекомунікаціями для придушення інакодумства в Ірані.

Під обмежувальні заходи потрапили депутати іранського парламенту, члени Корпусу вартових ісламської революції (КІР) та Кооперативного фонду КВІР (орган, який відповідає за управління інвестиціями КВІР).

Усього обмежувальні заходи застосували наразі до 211 фізичних та 35 юридичних осіб. Санкції передбачають замороження активів, заборону на поїздки до ЄС та заборону надання коштів або економічних ресурсів переліченим особам. Крім цього, діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, а також обладнання для моніторингу телекомунікацій.

Нинішні санкційний пакет доповнює попередні шість, ухвалених Радою ЄС 17 жовтня, 14 листопада та 12 грудня 2022 року, а також 23 січня, 20 лютого та 20 березня 2023 року.

Відповідні правові акти опублікували в Офіційному журналі ЄС.

Європейський Союз та його держави-члени вкотре закликали іранську владу припинити будь-які форми насильницького придушення мирних протестів, припинити вдаватися до довільних затримань та звільнити всіх несправедливо затриманих.

Крім цього, ЄС закликає Іран припинити практику винесення та виконання смертних вироків протестувальникам, скасувати винесені смертні вироки, а також забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих.

Нагадаємо, цього місяця США застосували санкції щодо компаній, які допомагали Ірану закуповувати компоненти для безпілотників.