Співпраця Китаю з Європою “необмежена”, так само як і з Росією, – посол КНР у ЄС

“Дружба та співпраця між країнами нескінченні і не повинні бути штучно обмежені".

Співпраця Китаю з Європою та іншими країнами немає обмежень, так само як і його зв'язки з Росією.

Про це заявив посол КНР в Євросоюзі Фу Цун в інтерв'ю китайському агентству новин The Paper, пише Reuters.

Різні дипломати ЄС критикували Китай за його відмову називати війну Росії проти України вторгненням і те, що КНР не закликала Росію вивести війська з України. Водночас Пекін і Москва оголосили про “безмежне” партнерство лише за кілька днів до того, як російські війська розпочали атаку на Україну.

Фу зазначив, що Європа має правильно зрозуміти цитату про “відсутність верхньої межі”.

“Дружба та співпраця між країнами нескінченні і не повинні бути штучно обмежені. Китайсько-російське співробітництво “безмежне”, і те саме стосується Китаю та Європи”, − сказав він.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив у березні, що ЄС буде "надзвичайно важко" підтримувати довірчі відносини з Китаєм, якщо КНР не сприятиме пошуку політичного рішення, яке призведте до виходу російської армії з української території.

Нагадаємо, минулого тижня посол КНР у Франції Лу Шає заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві. Ця заява викликала хвилю гнівної критики у Європі, зокрема Естонії, Латвії та Литви.

У МЗС Китаю у відповідь заявили, що країна “поважає” незалежність держав колишнього Радянського Союзу.