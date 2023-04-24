80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
ГоловнаСвіт

Співпраця Китаю з Європою “необмежена”, так само як і з Росією, – посол КНР у ЄС

“Дружба та співпраця між країнами нескінченні і не повинні бути штучно обмежені".

Співпраця Китаю з Європою “необмежена”, так само як і з Росією, – посол КНР у ЄС
Фото: scmp.com

Співпраця Китаю з Європою та іншими країнами немає обмежень, так само як і його зв'язки з Росією.

Про це заявив посол КНР в Євросоюзі Фу Цун в інтерв'ю китайському агентству новин The Paper, пише Reuters.

Різні дипломати ЄС критикували Китай за його відмову називати війну Росії проти України вторгненням і те, що КНР не закликала Росію вивести війська з України. Водночас Пекін і Москва оголосили про “безмежне” партнерство лише за кілька днів до того, як російські війська розпочали атаку на Україну.

Фу зазначив, що Європа має правильно зрозуміти цитату про “відсутність верхньої межі”.

“Дружба та співпраця між країнами нескінченні і не повинні бути штучно обмежені. Китайсько-російське співробітництво “безмежне”, і те саме стосується Китаю та Європи”, − сказав він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив у березні, що ЄС буде "надзвичайно важко" підтримувати довірчі відносини з Китаєм, якщо КНР не сприятиме пошуку політичного рішення, яке призведте до виходу російської армії з української території.

Нагадаємо, минулого тижня посол КНР у Франції Лу Шає заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві. Ця заява викликала хвилю гнівної критики у Європі, зокрема Естонії, Латвії та Литви.

У МЗС Китаю у відповідь заявили, що країна “поважає” незалежність держав колишнього Радянського Союзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies