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Південна Корея інвестує $1,7 млрд на розробку нової балістичної ракети

Зброю створюють для знищення північнокорейських ракет Hwasong-5/6/9.

Південна Корея інвестує $1,7 млрд на розробку нової балістичної ракети
Фото: janes.com/defence-news

Адміністрація оборонної програми Південної Кореї оголосила про розробку балістичної ракети KTSSM-II на основі тактичної ракети KTSSM класу “поверхня-поверхня”.

Про це пише видання Janes.

Проєкт отримав назву Tactical Ground-Based Guided Weapon-II Project. На нього виділено 1,17 мільярда доларів США. Очікується, що розробку ракети завершать до 2032 року.

Корейці прагнуть розробити тактичну керовану зброю класу великої дальності, встановлену на транспортних засобах.

Планується, що її можна буде використовувати проти основних загроз на початку війни. 

Технічні характеристики та дальність польоту ракети наразі невідомі.

Як пишуть ЗМІ, цілями нової ракети можуть стати північнокорейські військові об'єкти, де містяться реактивні системи залпового вогню калібру 300 мм та балістичні ракети Hwasong-5/6/9.

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Нагадаємо, Північна Корея підтвердила, що випробувала нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18, щоб “радикально підвищити” свою здатність завдавати ядерних ударів. Ракети на твердому паливі легші та безпечніші в експлуатації та потребують менше матеріально-технічної підтримки, що робить їх важчими для виявлення та більш живучими, ніж рідинні.

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