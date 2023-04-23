80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата

Майже 80 законодавців з усієї Європи надіслали відкритого листа міністерці закордонних справ Франції Катрін Колонні з проханням оголосити посла Китаю Лу Шає персоною нон грата.

Такого статусу йому просять надати після заяв про те, що немає “жодної міжнародної угоди про матеріалізацію суверенного статусу” колишніх радянських республік. Лист підписали, зокрема, 11 голів комітетів зі закордонних справ європейських парламентів, два колиші прем’єр-міністри та віцепрезидент Європарламенту.

“Пишемо, щоб звернути вашу увагу на наш спільний заклик до уряду Франції вжити рішучих кроків у відповідь на агресивні коментарі посла Китаю у Франції Лу Шайє, які явно порушують міжнародне право і повинні розглядатися як загроза безпеці європейських країн-партнерів Франції”, − йдеться у листі, який оприлюднило видання Le Monde.

Парламентарі зазначають, що такі коментарі виходять далеко за межі прийнятного дипломатичного дискурсу і не повинні залишатися без відповіді.

“Окрім глибокої образи історії, культури та фундаментальної цілісності відповідних націй, слова посла мають на меті підірвати основні принципи, на яких ґрунтуються передбачувані дипломатичні відносини. Не справа Китаю — чи будь-якої іншої країни − ставити під сумнів суверенітет інших. Суверенітет − це не дипломатична іграшка, а невід’ємна основа міжнародних відносин, міжнародного права та Статуту Організації Об’єднаних Націй”, − зазначено у заяві.

Депутати додають, що у той час, коли в Європі вирує війна, вкрай необхідно, щоб демократичний світ надіслав авторитарним націям недвозначне повідомлення про захист суверенітету союзників.

Вони зазначили, що це не перший раз, коли посол Лу робить скандальні та принизливі зауваження. Нещодавно він заявив, що тайванський народ слід “перевиховати” після переходу під контроль Пекіна.

Також, як повідомило Радіо Свобода, через висловлювання китайського дипломата про суверенітет пострадянських країн Латвія, Литва та Естонія викликали до міністерств закордонних справ представників Китаю у Ризі, Вільнюсі та Таллінні.

Нагадаємо, 21 квітня Лу Шає заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві, а Крим "спочатку був російським".

На ці слова відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко, зазначивши, що такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".