Кількість наданих Україні боєприпасів зростає, має збільшитися швидше найближчими днями, - Боррель

Кількість наданих Україні боєприпасів зростає та має збільшитися швидше найближчими днями.

Про це повідомив Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у Люксембурзі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає "Укрінформ".

Наразі країни-члени ЄС продовжують працювати над реалізацією проєкту спільного замовлення боєприпасів для України. Блок також послідовно виконує свої зобов’язання із постачання нашій державі військового обладнання, зброї й боєприпасів.

"Сьогодні ми поглянули на обсяг поставок Україні. Я можу припускати, що їх загальний обсяг вже перевищив 13 мільярдів євро, лише у вимірі військової підтримки. Ми продовжуємо виконувати наші зобов’язання щодо доставки 1 мільйона одиниць артилерійських боєприпасів та ракет для України. Ви пам’ятаєте, що ми розробили перший, другий та третій шляхи для цього. Перший шлях передбачав використання 1 мільярда євро, щоб відповісти на найбільш невідкладні потреби Україні. Ця робота продовжується... Зростає також кількість боєприпасів, хоча вона має зростати швидше наступними днями", - сказав Боррель.

За словами Борреля, другий шлях щодо спільного замовлення країнами Євросоюзу виробництва артбоєприпасів на підприємствах оборонної промисловості все ще потребує спільного рішення.

"Робота продовжується, щоб ми були повністю готові, до моменту, коли такий правовий документ буде завершеним", - додав глава євродипломатії.

"Третій шлях – збільшення спроможності нашої оборонної промисловості . Мій друг Тьєрі Бретон (єврокомісар – Ред.) невдовзі представить конкретні пропозиції для нарощування оборонного виробництва. Для цього нам буде потрібно використовувати те, що ми маємо, але ми маємо багато чого", - зазначив Боррель.

Верховний представник ЄС нагадав про підготовку понад16 тисяч українських військовослужбовців і додав, що ЄС підготує загалом 30 тисяч військових фахівців до кінця цього року.

Також Боррель повідомив, що блок продовжує здійснювати санкційний тиск на Росію і формувати механізм притягнення винних до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Крім цього, Євросоюз відстежує підозрілі торговельні потоки через треті країни, що виявити спроби обходу санкцій.

Нагадаємо, нині Боррель заявив, що у Євросоюзі зберігаються розбіжності в питанні витрати 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України. За його словами, наша держава вже отримала від Євросоюзу боєприпаси та ракети на суму понад € 600 мільйонів. А як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримала від союзників допомогу на суму близько €150 млрд, при цьому військова допомога становить 65 мільярдів.