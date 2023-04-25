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Критична інфраструктура ЄС під загрозою, блок відпрацьовує найгірший сценарій, – фон дер Ляєн

Результати дослідження представлять на зустрічі лідерів ЄС у липні.

Критична інфраструктура ЄС під загрозою, блок відпрацьовує найгірший сценарій, – фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року
Фото: EPA/UPG

Критична інфраструктура Євросоюзу під загрозою, і блок разом із НАТО працюють над програмою стрес-тестування, щоб підготуватися до "найгіршого сценарію".

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

За її словами, ЄС та НАТО створили спільну групу для дослідження можливих загроз ключовим секторам, зокрема й енергетиці.

Результати дослідження представлять на зустрічі лідерів ЄС у липні.

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Нагадаємо, в січні ціни на природний газ у Європі знизилися до рівня 2021 року на тлі відсутності сильного морозу та послабленню побоювань, що газу забракне. Базові фʼючерси впали на 11%.

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