Папа Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля

Папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня.
Про це повідомляє ANSA.
Зазначається, що зустріч відбудеться напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини.
Перед тим, у середу, 26 квітня, український прем’єр-міністр перебуватиме в Римі для участі у Двосторонній конференції з питань відновлення України.
Також заплановано його виступ із прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні.
Нагадаємо, сервіс єВідновлення запрацює у "Дії" з травня. 21 квітня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить розпочати тестування програми.