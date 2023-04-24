Папа Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля

Папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня.

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що зустріч відбудеться напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини.

Перед тим, у середу, 26 квітня, український прем’єр-міністр перебуватиме в Римі для участі у Двосторонній конференції з питань відновлення України.

Також заплановано його виступ із прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, сервіс єВідновлення запрацює у "Дії" з травня. 21 квітня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить розпочати тестування програми.