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Папа Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля

Зустріч відбудеться напередодні візиту понтифіка до Угорщини.

Папа Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля
Фото: Ansa / Ettore Ferrari

Папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня.

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що зустріч відбудеться напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини.

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Перед тим, у середу, 26 квітня, український прем’єр-міністр перебуватиме в Римі для участі у Двосторонній конференції з питань відновлення України.

Також заплановано його виступ із прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, сервіс єВідновлення запрацює у "Дії" з травня. 21 квітня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить розпочати тестування програми.

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