Кабмін заборонив стягувати із внутрішньо переміщених осіб борги за комунпослуги

У Раду також скерували проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові чи тимчасово окуповані території.

Кабмін на засіданні 21 квітня прийняв постанову заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, котрі виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться лише про заборгованість, яка накопичилася після початку повномасштабного російського вторгнення. Це рішення діятиме до кінця воєнного стану.

Прем'єр нагадав, що все ще діє мораторій щодо підвищення цін на газ, тепло і гарячу воду.

Крім того, уряд схвалив проект закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові чи тимчасово окуповані території. "Незабаром ми звільнимо всі наші землі, а тому важливо зараз зберегти спроможність роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу", - додав глава КМУ.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр заявив, що ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться без змін.

Торік державні НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго" та НАК "Нафтогаз України" компенсували понад 300 млрд грн різниці в тарифах на електроенергію і природний газ для населення, ще 100 млрд грн компенсували комунальні підприємства та місцева влада.