​Шмигаль оцінив вартість зобов’язань компенсації вартості тарифів для населення у 400 мільярдів грн

Держкомпанії у 2022 році компенсували понад 300 млрд грн різниці в тарифах на е/е і газ.

Державні НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго" та НАК "Нафтогаз України" у 2022 році компенсували понад 300 млрд грн різниці в тарифах на електроенергію і природний газ для населення, ще 100 млрд грн компенсували комунальні підприємства та місцева влада.

Про це розповів на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"За минулий рік "Енергоатом" та "Укргідроенерго" в рамках спеціально покладених зобов'язань, тобто на компенсацію різниці (у тарифах, – ред.) між ринковою вартістю та вартістю для людей, сплатили 107 млрд грн, а "Нафтогаз" – понад 200 млрд грн. Тобто більше ніж на 300 млрд грн енергетичні компанії України сплатили цю різницю у тарифах", - сказав прем'єр.

Він додав, що підприємства комунальної теплоенергетики та органи місцевої влади додатково компенсували понад 100 млрд грн різниці у тарифах для населення.

Шмигаль наголосив, що тарифи для населення не підвищуватимуться до кінця опалювального сезону, надалі уряд докладатиме зусиль для захисту уразливих верств населення від зростання тарифів.

"Вся енергетична спільнота працює над тим, щоб не допустити глибокої енергетичної кризи. Те, що ми пройшли зиму і проходимо цей опалювальний сезон, не означає, що у нас через агресію та атаку на громадянську інфраструктуру не накопичено проблематики", – сказав прем'єр.

Шмигаль наголосив на важливості відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів та повернення до стабільно функціонуючих ринків електроенергії та газу в країні.

Прем'єр також додав, що уряд розглядає можливості погашення цих зобов’язань в допустив, що це може бути здійснено через монетизацію субсидій.

Чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак, він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.

Нагадаємо, за даними голови правління НАК "Нафтогаз" Олексія Чернишова, наразі основна дебіторська заборгованість перед НАК має три складові: