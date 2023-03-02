США оголосили про нові партнерства для стимулювання агросектора України

Сполучені Штати оголошують про створення трьох нових партнерств, спрямованих на розвиток агросектора України.Також вони мають допомогти в експорті українського зерна.

Про це повідомило CNN.

“Нові партнерства USAID з Grain Alliance, Kernel і Nibulon мають збільшити потужність перевезення зерна в Україні більш ніж на 3 мільйони тонн на рік”, - йдеться у повідомленні.

USAID та ці організації планують інвестувати 44 млн доларів у підтримку зберігання та розширення інфраструктури в агросекторі України.

Нові інвестиції будуть спрямовані на кілька терміналів - Ізмаїл і Рені в Україні, обидва на Дунаї, і Чірна-над-Тісоу в Словаччині, де, як очікується, збільшиться експорт зерна. Інвестиції передбачатимуть реконструкцію зон завантаження суден.

Нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради врахував у змінах до Державного бюджету України, які ухвалили в другому читанні на засіданні у п’ятницю, 24 лютого, правку (№378) згідно з якою депутати пропонують фрахтувальникам, операторам та/або власникам суден надавати гарантії компенсації шкоди в сумі до 20 млрд гривень.