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У минулому році середньомісячна зарплата в Україні склала 14 847 гривень

Це на 5,6% більше ніж роком раніше. 

У минулому році середньомісячна зарплата в Україні склала 14 847 гривень

У 2022 році середньомісячна заробітна плата в Україні склала 14 847 грн. 

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У 2022 році середньомісячна заробітна плата зросла проти показника 2021 року на 5,6% - з 14 014 грн до 14 847 грн.

Найбільші середні зарплати зафіксовані у сфері Інформації та телекомунікацій - 30 829, фінансова та страхова діяльність - 27 986. Найменші - поштова та кур'єрська діяльність - 8 592 грн.

Нагадаємо, у березні інфляція в Україні зросла до 4,5%. Рік тому вона складала 1,7%.

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