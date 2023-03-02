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За рік в Україні було переміщено 800 підприємств, - Мінекономіки

На сьогодні 623 підприємства вже працюють на новому місці.

За рік в Україні було переміщено 800 підприємств, - Мінекономіки

Останній рік в Україні триває урядова програма релокації бізнесу в більш безпечні регіони. 

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки

“Від початку війни 800 підприємств було релоковано з небезпечних регіонів за підтримки держави. На сьогодні 623 підприємства вже працюють на новому місці. Для ще 239 здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування. Понад 650 підприємств, які планували релокувати свої виробничі потужності, відмовились від переміщення у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані. Окрім того, нині деякі підприємства повертаються на попередні місця роботи у зв”язку з покращенням там безпекової ситуації, зокрема, в Харківську, Чернігівську та Сумську область. 44 підприємства вже повернулись”, - розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

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Вона уточнила, що найбільше підприємств релокувались до Львівської (24%), Закарпатської (14,5%), Чернівецької (9,8%), Івано-Франківської (8,3%), Хмельницької (7,3%), Тернопільської (6,3%) областей.

Наразі програма релокації продовжує діяти, але кількість запитів значно зменшилась. 

Підприємство, яке прийняло рішення переїхати з небезпечних регіонів, може отримати пакет державної підтримки:

  • підбір місця розташування для потужностей підприємства;
  • допомога з перевезенням на нову локацію;
  • сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
  • підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Нагадаємо, через широкомасштабне вторгнення РФ прямих збитків зазнали щонайменше 109 великих і середніх підприємств України різних форм власності. Загальна сума збитків становить близько 13 млрд доларів.

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