Росармія весь день обстрілювала з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини

Російська армія весь день обстрілювала з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, рашисти випустили понад три десятки снарядів.

"Двічі під обстріл потрапила Марганецька громада. Там пошкоджені два будинки та стільки ж автівок. Понівечений гараж. Цілив агресор і по Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Там наслідки атак ще з’ясовують", - зазначив очільник області.

Загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, росіяни минулої доби інтенсивно обстрілювали Сумську область.

Нині окупанти вдарили по пункту видачі гуманітарки на Херсонщині. Є жертви.