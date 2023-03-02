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Росармія весь день обстрілювала з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини

Двічі під обстріл потрапила Марганецька громада.

Росармія весь день обстрілювала з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Російська армія весь день обстрілювала з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, рашисти випустили понад три десятки снарядів. 

"Двічі під обстріл потрапила Марганецька громада. Там пошкоджені два будинки та стільки ж автівок. Понівечений гараж. Цілив агресор і по Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Там наслідки атак ще з’ясовують", - зазначив очільник області.

Загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, росіяни минулої доби інтенсивно обстрілювали Сумську область.

Нині окупанти вдарили по пункту видачі гуманітарки на Херсонщині. Є жертви.

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