Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній двадцятий день поспіль, – Укренерго

Сьогодні станом на 10:30 дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і наразі не прогнозується.

Про це НЕК “Укренерго” повідомляє у Facebook.

“Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже двадцятий день поспіль і наразі не прогнозується. Споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом. Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки”, – поінформували в компанії.

Мережевих обмежень, що могли б спричинити необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

Нагадаємо, Україна готова відновити експорт електроенергії в Європу протягом тижня.