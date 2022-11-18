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МЗС - Сіятро: Санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України

Речник українського МЗС оприлюднив статистичні данні щодо санкцій проти РФ.

МЗС - Сіятро: Санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України
Фото: EPA/UPG

МЗС України відповіло міністру закордонних справ Угорщини, який вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій та закликає лідерів ЄС, які вводили санкції проти РФ, піти у відставку.

Про це йдеться у повідомленні речника Міністерство закордонних справ України Олега Ніколенка опублікованому у Facebook.

"Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій. Він закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку.

А тепер давайте подивимося на цифри, які дають Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. І ось, що ми бачимо по Росії:

  • Падіння ВВП від 5,5 до 9%
  • Зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%
  • Скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року
  • Вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП
  • Інфляція на рівні 22%
  • Неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини
  • Стрімке скорочення виробництва
  • Знецінення ринку капіталу

Російська економіка відкотилася на тридцять років назад", - написав Ніколенко.

Він повідомив, що заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності.

"Як би в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України. Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?" - поставив риторичне запитання речник українського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, вчора Сіярто закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, "вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії", і піти у відставку: "Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції". Угорський дипломат також назвав рішення ЄС "помилковими і шкідливими". На його думку, лідери Євросоюзу "ведуть організацію до глухого кута".

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто прийняв з візитом міністра економіки Ірану Сейєда Ехсана Хандузі. Він виявив бажання "реінтегрувати" Іран у систему міжнародного співробітництва.

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