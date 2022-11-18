МЗС - Сіятро: Санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України

МЗС України відповіло міністру закордонних справ Угорщини, який вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій та закликає лідерів ЄС, які вводили санкції проти РФ, піти у відставку.

Про це йдеться у повідомленні речника Міністерство закордонних справ України Олега Ніколенка опублікованому у Facebook.

"Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій. Він закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку.

А тепер давайте подивимося на цифри, які дають Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. І ось, що ми бачимо по Росії:

Падіння ВВП від 5,5 до 9%

Зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%

Скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року

Вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП

Інфляція на рівні 22%

Неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини

Стрімке скорочення виробництва

Знецінення ринку капіталу

Російська економіка відкотилася на тридцять років назад", - написав Ніколенко.

Він повідомив, що заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності.

"Як би в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України. Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?" - поставив риторичне запитання речник українського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, вчора Сіярто закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, "вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії", і піти у відставку: "Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції". Угорський дипломат також назвав рішення ЄС "помилковими і шкідливими". На його думку, лідери Євросоюзу "ведуть організацію до глухого кута".

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто прийняв з візитом міністра економіки Ірану Сейєда Ехсана Хандузі. Він виявив бажання "реінтегрувати" Іран у систему міжнародного співробітництва.