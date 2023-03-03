Світові ціни на продовольство знижуються одинадцятий місяць поспіль, - ООН

При цьому індекс цін на цукор зріс на 6,9% з січня до найвищого рівня за шість років.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FАО) заявила, що у лютому світові ціни на продовольчі товари знизилися, і ця тенденція спостерігається 11-й місяць поспіль.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані FAO.

“Індекс цін на продовольство ФАО в середньому становив 129,8 пункту в лютому, що на 0,6% менше, ніж у січні, але на 18,7% нижче від свого піку в березні 2022 року”, - заявили в організації.

Зазначається, що зниження індексу, який відстежує щомісячні зміни світових цін на продовольчі товари, відобразив падіння котирувань на рослинні олії та молочні продукти, що більш ніж компенсувало різке зростання цін на цукор.

Зокрема, індекс цін на цукор зріс на 6,9% з січня до найвищого рівня за шість років, головним чином через перегляд прогнозу виробництва на 2022/23 рр. в Індії. При цьому сприятливі перспективи врожаю в інших постачальників у поєднанні з нижчими міжнародними цінами на сиру нафту та ціни на етанол у Бразилії, обмежили подальший тиск на зростання цін на цукор.

Нагадаємо, війна зробила непридатними для використання 5 млн гектарів земель в Україні. Площа озимих культур скоротилася на 3,2 млн гектарів.