Еміне Джапарова на засіданні Ради ООН з прав людини закликала до реалізації української Формули миру

Цей рік зробив сильнішою не лише Україну, а й світ, наголосила Джапарова.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова сьогодні, 2 березня, взяла участь у Сегменті високого рівня в рамках 52-ї сесії Ради ООН з прав людини

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Еміне Джапарова закликала Раду ООН з прав людини зробити необхідні кроки для реалізації української Формули миру, а також нещодавно ухваленої резолюції Генасамблеї ООН, яка має на меті відновлення всеохопного, справедливого та сталого миру в Україні.

“Росії не вдалося заморозити Україну та Європу. Ця зима була найважчою в нашій сучасній історії, але навіть без електрики український народ випромінював світло, хоробрість і добро. Минулого тижня ми відзначили рік українського опору та стійкості у боротьбі проти російського агресора. Цей рік зробив сильнішою не лише Україну, а й світ. Сьогодні завдяки нашим спільним зусиллям серед нас немає головного порушника прав людини у світі”, - наголосила перша заступниця міністра закордонних справ України

Вона також нагадала, що російські страшні злочини, зокрема депортація українських дітей, були б неможливі без злочину агресії, який розпочала РФ на території Криму в 2014 році.

“Усе почалося й має закінчитися Кримом”, - підкреслила Джапарова.

Нагадаємо, Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору".