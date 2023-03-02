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Еміне Джапарова на засіданні Ради ООН з прав людини закликала до реалізації української Формули миру

Цей рік зробив сильнішою не лише Україну, а й світ, наголосила Джапарова. 

Еміне Джапарова на засіданні Ради ООН з прав людини закликала до реалізації української Формули миру
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова сьогодні, 2 березня, взяла участь у Сегменті високого рівня в рамках 52-ї сесії Ради ООН з прав людини

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Еміне Джапарова закликала Раду ООН з прав людини зробити необхідні кроки для реалізації української Формули миру, а також нещодавно ухваленої резолюції Генасамблеї ООН, яка має на меті відновлення всеохопного, справедливого та сталого миру в Україні.

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“Росії не вдалося заморозити Україну та Європу. Ця зима була найважчою в нашій сучасній історії, але навіть без електрики український народ випромінював світло, хоробрість і добро. Минулого тижня ми відзначили рік українського опору та стійкості у боротьбі проти російського агресора. Цей рік зробив сильнішою не лише Україну, а й світ. Сьогодні завдяки нашим спільним зусиллям серед нас немає головного порушника прав людини у світі”, - наголосила перша заступниця міністра закордонних справ України

Вона також нагадала, що російські страшні злочини, зокрема депортація українських дітей, були б неможливі без злочину агресії, який розпочала РФ на території Криму в 2014 році. 

“Усе почалося й має закінчитися Кримом”, - підкреслила Джапарова.

Нагадаємо, Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору".

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