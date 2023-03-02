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На Херсонщині ексгумували тіла двох жителів, яких закатували російські військові

При поверховому огляді закатованих було виявлено ознаки численних ушкоджень, зокрема, переламані ребра.

На Херсонщині ексгумували тіла двох жителів, яких закатували російські військові
Фото: Офіс Генпрокурора

На Херсонщині правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, закатованих російськими військовими.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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"За даними слідства, загиблі – місцеві мешканці. Під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовці РФ з різницею майже у місяць незаконно затримали чоловіків. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян", - розповіли в Генпрокуратурі.

При поверховому огляді в закатованих виявили ознаки численних ушкоджень, зокрема, переламані ребра.

Фото: Офіс Генпрокурора

Тіла направили для проведення судово-медичної експертизи. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 2 березня у Бородянці на Київщині провели ексгумацію тіл трьох жителів, убитих росіянами під час окупації.

Того ж дня у Херсонській області російські військові обстріляли людей, що стояли в черзі за гуманітарною допомогою.

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