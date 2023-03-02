На Херсонщині правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, закатованих російськими військовими.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, загиблі – місцеві мешканці. Під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовці РФ з різницею майже у місяць незаконно затримали чоловіків. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян", - розповіли в Генпрокуратурі.

При поверховому огляді в закатованих виявили ознаки численних ушкоджень, зокрема, переламані ребра.

Фото: Офіс Генпрокурора

Тіла направили для проведення судово-медичної експертизи. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 2 березня у Бородянці на Київщині провели ексгумацію тіл трьох жителів, убитих росіянами під час окупації.

Того ж дня у Херсонській області російські військові обстріляли людей, що стояли в черзі за гуманітарною допомогою.