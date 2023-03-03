В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Війна зробила непридатними для використання 5 млн гектарів земель в Україні

Площа озимих культур скоротилася на 3,2 млн гектарів.

Війна зробила непридатними для використання 5 млн гектарів земель в Україні
Фото: тг канал Антона Геращенка

Близько 5 млн гектарів сільськогосподарських земель наразі непридатні до використання через замінування, забруднення вибухонебезпечними залишками або бойові дії, що тривають.

Про це заявив голова Аграрного комітету ВР Олександр Гайду із посиланням на дані від обласних військових адміністрацій.

Зазначається, що площа озимих культур скоротилася на 3,2 млн гектарів через наслідки бойових дій.

"Наприклад, озимих культур засіяли всього на площі 4,5 млн гектарів, хоча минулого року ці культури висіяли на 7,7 млн гектарів. Це безпосередньо впливає на продовольчу стабільність країни. Тому сьогодні наше першочергове завдання за допомогою міжнародних партнерів створити умови для розмінування землі малих та середніх аграріїв, які не мають можливості зробити це самостійно", – наголосив депутат.

Він додав, що представники Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) планують виділити у 2023 році близько 50 млн доларів на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів для очищення українських територій.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, у Мінагрополітики прогнозують зменшення врожаю у 2023 році на рівні 10- 15%. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також