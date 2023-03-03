РФ демонструє новинки військової техніки лише на виставках, на полі бою їх немає, - британська розвідка

Незважаючи на війну, російські компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних ярмарках озброєнь.

РФ демонструє військові новинки лише на виставках, на полі бою їх немає.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на звіт розвідки.

“Незважаючи на війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних ярмарках озброєнь. На нещодавньому заході була представлена система активного захисту (APS) Arena-E, призначена для підвищення живучості бронетехніки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, згідно з рекламними буклетами, ця APS “долає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки… якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібна Arena-E”.

При цьому немає жодних доказів встановлення систем “Арена-Е” на техніці Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 бронетехніки. Ймовірно, це пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах. Це проблема, яка загострюється дією міжнародних санкцій.

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер ворога. Українські військові збили ворожий штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-24.