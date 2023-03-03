В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ демонструє новинки військової техніки лише на виставках, на полі бою їх немає, - британська розвідка

Незважаючи на війну, російські компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних ярмарках озброєнь.

РФ демонструє новинки військової техніки лише на виставках, на полі бою їх немає, - британська розвідка
Знищений російський танк
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

РФ демонструє військові новинки лише на виставках, на полі бою їх немає. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на звіт розвідки. 

“Незважаючи на війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних ярмарках озброєнь. На нещодавньому заході була представлена система активного захисту (APS) Arena-E, призначена для підвищення живучості бронетехніки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, згідно з рекламними буклетами, ця APS “долає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки… якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібна Arena-E”.

При цьому немає жодних доказів встановлення систем “Арена-Е” на техніці Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 бронетехніки. Ймовірно, це пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах. Це проблема, яка загострюється дією міжнародних санкцій.

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер ворога. Українські військові збили ворожий штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-24.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також