РФ демонструє новинки військової техніки лише на виставках, на полі бою їх немає, - британська розвідка

РФ демонструє військові новинки лише на виставках, на полі бою їх немає.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на звіт розвідки.
“Незважаючи на війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних ярмарках озброєнь. На нещодавньому заході була представлена система активного захисту (APS) Arena-E, призначена для підвищення живучості бронетехніки”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, згідно з рекламними буклетами, ця APS “долає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки… якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібна Arena-E”.
При цьому немає жодних доказів встановлення систем “Арена-Е” на техніці Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 бронетехніки. Ймовірно, це пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах. Це проблема, яка загострюється дією міжнародних санкцій.
Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер ворога. Українські військові збили ворожий штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-24.