Швейцарія розглядає продаж наявних у неї Leopard для заповнення прогалин у країн, які передали танки Україні

Швейцарія розглядає пропозицію німецького збройного концерну Rheinmetall, який виробляє Leopard, про зворотній продаж частини наявних у неї танків. Потім "леопарди" від Rheinmetall мають передати державам, які матимуть дефіцит після надання їх Україні, повідомляє Reuters із посиланням на газету Blick.

Німецький збройний концерн Rheinmetall, який виробляє Leopard, звертався до Швейцарії із запитом викупу частини танків, що раніше були продані цій країні. Це б дозволило заповнити прогалини в озброєнні членів ЄС і НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і міністр економіки Роберт Габек поінформували міністра оборони Швейцарії Віолу Амхерд про цю пропозицію у листі від 23 лютого.

Відповідно до законів про нейтралітет і окремого ембарго на поставки зброї, Швейцарії заборонено відправляти зброю безпосередньо в воюючу Україну. Угода з Німеччиною вимагатиме від швейцарського парламенту офіційного оголошення законсервованих танків виведеними з експлуатації, пише видання.

Міністерство оборони Швейцарії повідомило, що запит Німеччини розглядається.

"З точки зору армії, в принципі, можна було б обійтися без невеликої кількості танків – враховуючи при цьому власні вимоги Швейцарії", – сказав газеті прессекретар.

Раніше Берн заблокував запити Німеччини, Іспанії та Данії на дозвіл реекспорту в Україну боєприпасів швейцарського виробництва, які вони раніше закупили.

Але це питання стає все більш суперечливим у Швейцарії, оскільки проукраїнські зміни в громадських і політичних настроях чинять тиск на уряд, щоб скасувати заборону на експорт швейцарської зброї в зони бойових дій.

Швейцарські законодавці переосмислюють політку нейтраліту на тлі триваючої війни в Україні і розглядають шляхи можливого реекспорту зброї. Чинне законодавство забороняє не лише напряму продавати своє озброєння країні в стані війни, а й блокує реекспорт іншими країнами. Заборонено також продаж зброї, яка лише частково має швейцарські компоненти.