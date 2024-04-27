Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Данія закупить зброї для України безпосередньо в українських виробників на 200 млн данських крон

Данія посилить пряму фінансову підтримку оборонної промисловості України. Сторони підписали відповідний лист про наміри.

Данія закупить зброї для України безпосередньо в українських виробників на 200 млн данських крон
Данії Трольс Лунд Пульсен

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підписали Лист про наміри стосовно підтримки оборонного виробництва України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. 

Документ фіксує намір посилити пряму фінансову підтримку оборонної промисловості України з боку Данії і декларує намір встановити механізм такої фінансової підтримки.

“Це важливий етап співробітництва між нашими країнами. Данія вже виділила 17 пакетів військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд євро. Вона однією з перших оголосила про намір направити гроші на закупівлю зброї для України безпосередньо в українських виробників. На це буде спрямовано 200 млн данських крон (28,6 млн доларів, – ред.)”, – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зазначимо, на цьому тижні парламент і уряд Данії домовилися збільшити обсяг військової допомоги Україні на 4,4 млрд крон. У підсумку загальний обсяг військової підтримки Данії в межах фонду на підтримку України складе 64,8 млрд доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies