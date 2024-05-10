Нетаньягу пообіцяв "дряпатися нігтями", якщо США припинять давати зброю

Голова ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу прокоментував заяву президента США Джо Байдена про припинення постачання наступального озброєння в разі, якщо ЦАХАЛ увійде до міста Рафах у Смузі Гази.

Як пише BBC, прем'єр у своїй промові згадав війну 1948 року, коли "в Ізраїлю не було зброї, нас було мало проти багатьох, існувало ембарго на озброєння для нас, але ми мали силу духу, єдність та героїзм - і перемогли".

За словами Нетаньягу, в разі потреби країна боротиметься з ХАМАСом самотужки і буде "дряпатися нігтями". Хоча політик одразу заспокоїв громадян, що навіть без американської зброї в них "є значно більше, ніж лише нігті".