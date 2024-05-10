Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
ГоловнаСвіт

Нетаньягу пообіцяв "дряпатися нігтями", якщо США припинять давати зброю

Прем'єр Ізраїлю вважає, що країна може впоратися з ворогом і самотужки.

Нетаньягу пообіцяв "дряпатися нігтями", якщо США припинять давати зброю
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Голова ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу прокоментував заяву президента США Джо Байдена про припинення постачання наступального озброєння в разі, якщо ЦАХАЛ увійде до міста Рафах у Смузі Гази.

Як пише BBC, прем'єр у своїй промові згадав війну 1948 року, коли "в Ізраїлю не було зброї, нас було мало проти багатьох, існувало ембарго на озброєння для нас, але ми мали силу духу, єдність та героїзм - і перемогли".

За словами Нетаньягу, в разі потреби країна боротиметься з ХАМАСом самотужки і буде "дряпатися нігтями". Хоча політик одразу заспокоїв громадян, що навіть без американської зброї в них "є значно більше, ніж лише нігті".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies