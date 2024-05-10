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Британські лейбористи випереджають в опитуваннях партію влади на 30%

Рейтинг Ріші Сунака та його політсили впав до найгірших показників за час його перебування на чолі уряду.

Британські лейбористи випереджають в опитуваннях партію влади на 30%
Фото: EPA/UPG

Виборча катастрофа для Консервативної партії Сполученого Королівства неминуча: після обрання місцевої влади, яке засвідчило крах підтримки політсили у суспільстві, загальнонаціональні опитування віщують чинній владі розгромну поразку у боротьбі за місця в парламенті.

Як пише Reuters, соціологи оцінюють рейтинг прем'єр-міністра Ріші Сунака та його партії у 18% - це найнижчий показник за час перебування політика на посаді. Натомість опозиційна Лейбористська партія в разі проведення виборів вже зараз набрала б 48% і була б максимально близькою до самостійного формування уряду.

Розрив у 30% не є рекордним: ще гірше справи у консерваторів були наприкінці історично короткого терміну попередниці Сунака Ліз Трасс у жовтні 2022 року.

Результати опитувань пророкують першу зміну керівної партії у Великій Британії за 14 років. Консерватори керували з 2010 року, за цей час виконавчу владу очолювати п'ять прем'єр-міністрів. 

  

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