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Британський посол в Україні привітав Залужного із призначенням на посаду

Гарріс написав, що з нетерпінням чекає на спільну роботу.

Британський посол в Україні привітав Залужного із призначенням на посаду
Мартін Гарріс і Валерій Залужний
Фото: Мартін Гарріс у Twitter

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав колишнього головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного із призначенням на посаду посла України.

Про це Гарріс написав у соцмережі Х (Twitter).

"Щиро вітаємо Валерія Залужного з призначенням на посаду Посла України у Великобританії. Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та подальшого розвитку нашого 100-річного партнерства", – зазначив британський дипломат.

  • Президент і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.
  • А вже за годину з’явився указ президента про призначення Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.
  • 7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 
  • Тривалий час Україна не мала свого посла у Британії – після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка у липні 2023.
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