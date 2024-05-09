Британський посол в Україні привітав Залужного із призначенням на посаду

Гарріс написав, що з нетерпінням чекає на спільну роботу.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав колишнього головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного із призначенням на посаду посла України.

Про це Гарріс написав у соцмережі Х (Twitter).

"Щиро вітаємо Валерія Залужного з призначенням на посаду Посла України у Великобританії. Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та подальшого розвитку нашого 100-річного партнерства", – зазначив британський дипломат.

Many congratulations to Valerii Zaluzhnyi on his appointment as Ukraine’s Ambassador to the UK. I look forward to us working together in consolidating our unbreakable alliance and taking forward our 100-year partnership 🇬🇧🇺🇦💪 pic.twitter.com/ZBkG9Kkqd3 — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) May 9, 2024