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У польському Сеймі фермери розпочали сидячий страйк

Страйкарі вимагають зустрічі із Дональдом Туском.

У польському Сеймі фермери розпочали сидячий страйк
Сидячий страйк фермерів у польському Сеймі
Фото: Onet

У Сеймі Польщі фермери оголосили сидячий страйк, вимагаючи зустрічі із прем’єр-міністром країни Дональдом Туском. 

Про це пише Onet.

Фермери заявили, що чекатимуть на прем'єр-міністра, скільки буде потрібно, навіть якщо їм доведеться ночувати в Сеймі. Протестувальник вимагають скасувати "зелену угоду", а також згову переглянути умови імпорту агропродукції із України. 

Проте заступник міністра сільського господарства Стефан Крайовський заявив, що Польща не може закривати кордон із Україною, оскільки товари нелише імпортуються, але й експортуються.

"Якщо ми хочемо експортувати продукцію в Україну, ми не можемо його (кордон-ред.) закрити. Тому що тоді закриття буде обопільним", – сказав політик. 

Він додав, що невідомо, чи Туск вийде до фермерів, оскільки це має бути його особистим рішенням.

  • У квітні очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів із закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом, без застосування засобів примусу з боку поліції.
  • А вже за декілька днів, 30 квітня, Денис Шмигаль заявив, що українсько-польський кордон фактично розблокований, адже план порозуміння, який представив український уряд, дав результат.
  • Від 9 лютого 2024 року біля кордону з Україною тривали акції протесту польських фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
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