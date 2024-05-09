У польському Сеймі фермери розпочали сидячий страйк

У Сеймі Польщі фермери оголосили сидячий страйк, вимагаючи зустрічі із прем’єр-міністром країни Дональдом Туском.

Про це пише Onet.

Фермери заявили, що чекатимуть на прем'єр-міністра, скільки буде потрібно, навіть якщо їм доведеться ночувати в Сеймі. Протестувальник вимагають скасувати "зелену угоду", а також згову переглянути умови імпорту агропродукції із України.

Проте заступник міністра сільського господарства Стефан Крайовський заявив, що Польща не може закривати кордон із Україною, оскільки товари нелише імпортуються, але й експортуються.

"Якщо ми хочемо експортувати продукцію в Україну, ми не можемо його (кордон-ред.) закрити. Тому що тоді закриття буде обопільним", – сказав політик.

Він додав, що невідомо, чи Туск вийде до фермерів, оскільки це має бути його особистим рішенням.