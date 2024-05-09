Єврокомісія та Україна розпочнуть плавний процес повернення українців за умови поліпшення безпекової ситуації, – Стефанішина

Фото: Анна Стешенко Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина

Єврокомісія та Україна розпочнуть плавний процес повернення українців за умови поліпшення безпекової ситуації. Однакнаразі умов для такого рішення немає. Статус тимчасового захисту буде продовжений.

Про це під час Другого Міжнародного Саміту міст і регіонів заявила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент LB.ua.

"Я перебуваю у постійному діалозі з Комісаром ЄС із внутрішніх справ Ільвою Йоханссон. З самого 24 лютого 2022 року та ми кожні три місяці ми оцінюємо ситуацію. Так, ми неодноразово поговорювали з нею про повернення громадян України, продовження рішення про тимчасовий захист. І станом на зараз, я вчора мала з нею останню розмову, ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений", – заявила вона.

З її слів, Комісар ЄС із внутрішніх Ільва Йоханссон сама оголосить, на який термін буде продовжено такий захист для українців за кордоном.

"Тому що безпекові умови не дозволяють зараз прийняти будь-яке інше рішення… Так, ми у Києві спимо під тривоги, прокидаємося під вибухи, але це не той вибір, який може зробити кожен українець. Це війна, це небезпека, це можливість померти і, скажімо так, можливість залишити без світла, без тепла… Тому, звичайно, безпековий фактор залишається таким же актуальним, як і з лютого 2022 року, тому цей статус буде продовжений", – пояснила вона.

Водночас Стефанішина повідомила про певну домовленість з Європейською комісією.

"Що як тільки ми будемо бачити, що безпекова ситуація змінюється, ми будемо переглядати цей статус таким чином, аби це був плавний процес повернення українців. Але зараз умов для такого рішення немає", – сказала вона.

Вона наголосила, що тимчасовий статус захисту не стосується питань мобілізації, реєстру військовозобов'язаних.

"Це не пов'язані між собою речі і процеси. Ми зафіксували це вчора на перемовинах з Ільвою Йоханссон. Є наш внутрішній процес, нам треба забезпечити облік військовозобов'язаних. Це здійснюється через низку дипломатичних кроків по лінії дипломатичної консульської роботи. Але ці процеси не пов'язані саме статусом громадян, які мають тимчасовий захист", – запевнила Стефанішина.