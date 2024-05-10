Ізраїль обстріляв східні околиці Рафаху, загинув командир бойовиків, ‒ Reuters

Cили ЦАХАЛу збираються біля кордону Гази на півдні Ізраїлю. 7 травня 2024 року

Ізраїльські сили бомбардували вчора кілька районів міста Рафах на півдні Смуги Гази, пише Reuters.

Палестинські бойовики ХАМАСу та “Ісламський джихад” заявили, що їхні бійці обстріляли протитанковими ракетами та мінометами ізраїльські танки, зосереджені на східній околиці міста.

Мешканці та медики міста повідомляють, що унаслідок ізраїльської атаки біля мечеті в східному районі Бразіль загинуло щонайменше три людини, також є поранені.

Унаслідок ізраїльського авіаудару по двох будинках у районі Сабра загинули щонайменше 12 людей, у зокрема жінки та діти.

Відомо, що серед загиблих був старший командир бойовиків “Бригади Аль-Моджахедів” і його сім'я, а також родина іншого лідера угруповання.

Ізраїль заявляє, що бойовики ХАМАСу ховаються в Рафаху, куди переїхали сотні тисяч жителів анклаву у пошуку притулку від бомбардувань.

Ізраїльський чиновник заявив, що останній раунд непрямих переговорів у Каїрі про припинення бойових дій у Газі завершився, а Єрусалим продовжить свою операцію в Рафаху та інших частинах Смуги Гази, як і планувалося.