У Латвії 9 травня затримали 9 осіб

Зокрема, у Даугавпілсі розпочато кримінальний процес за виправдання геноциду, злочини проти миру, військові злочини.

Поліція Латвії затримала сьогодні 9 осіб, а також розпочала 17 адміністративних та один кримінальний процес.

Про це повідомляє Delfi.

“У Даугавпілсі розпочато кримінальний процес про виправдання геноциду, злочини проти миру, військові злочини. Затриманий вибіг перед камерами журналістів та висловив свою думку про президента сусідньої країни”, - повідомило видання.

Крім того, в Саласпілсі затримали ще трьох чоловіків, які у стані алкогольного сп'яніння у громадському місці співали хвалебні пісні країні-агресору. Більше того, у одного з них до одягу була прикріплена георгіївська стрічка.

В Даугавпілсі та Резекні затримали ще двох людей. Один із них прийшов до парку Дубровіна з рюкзаком, на який були прикріплені георгіївські стрічки. Під час його затримання поліції довелося застосувати фізичну силу. Другий порушник поклав квіти у Резекні на місці знесеного пам'ятника "Альоша".

Уточнюється, що більшість інших адмінпорушень зафіксовано через розміщення квітів на місцях, де знаходилися вже демонтовані радянські пам'ятники. Такі випадки зафіксовані у Резекні та Даугавпілсі.

Також правоохоронці зафіксували поодинокі випадки, коли особи використовували у публічному місці символи, що прославляють військову агресію. Їх розміщали, наприклад, на задньому склі автомобіля. Дехто включав хвалебні пісні, присвячені війні. Крім того, у однієї людини помітили телефонну кришку у кольорах прапора РФ.

Правоохоронці Латвії оцінюють випадки, коли у соцмережах розміщали символіку, яка прославляє 9 травня, військову агресію та військовий злочин.