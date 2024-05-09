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Посольство України в Латвії урочисто підняло прапор ЄС з нагоди Дня Європи

У заході взяв участь виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.  

Посольство України в Латвії урочисто підняло прапор ЄС з нагоди Дня Європи
Прапори України і ЄС
Фото: Посольство України у Латвії

Сьогодні, 9 травня, з нагоди Дня Європи на території Посольства України в Латвії відбулася офіційна церемонія підняття прапору Європейського Союзу за участі виконавчого віцепрезидента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса.  

Про це повідомила пресслужба українського МЗС. 

Зі свого боку, Валдіс Домбровскіс урочисто передав Посольству України прапор ЄС.  

 "Сьогоднішній захід в Посольстві за участі представника Європейського Союзу є ще одним потужним сигналом підтримки України європейською спільнотою на шляху до нашого членства в ЄС", – зазначили в дипмісії.

Підняття прапора ЄС
Фото: Посольство України у Латвії
Підняття прапора ЄС

Сьогодні, у День Європи, до Києва прибула із неанонсованим візитом президентка Європарламенту Роберта Мецола. 

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