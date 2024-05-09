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Міністр закордонних справ Британії закликав ліквідувати російські мережі поширення брехні

Девід Камерон розповів, що його країна роками інвестувала в вільні медіа в Молдові та Грузії.

Міністр закордонних справ Британії закликав ліквідувати російські мережі поширення брехні
Девід Кемерон
Фото: Facebook/David Cameron

Британський міністр закордонних справ лорд Девід Камерон вважає, що Заходу потрібно викрити і ліквідувати "злоякісні мережі, які Росія використовує для поширення брехні". Про це він сказав в національному центрі кібербезпеки в Лондоні в своїй першій в якості глави МЗС великій зовнішньополітичній промові, пише The Guardian.

Британія протягом п'яти років інвестувала в підтримку незалежних медіа в Грузії та Молдові – країнах, "де Росія прагне залякувати та маніпулювати політикою". Також Росія та інші противники намагалася підірвати репутацію Британії.

"Вони радісно звинуватили Захід у подвійних стандартах, і я думаю, що ми повинні бути відвертими у своїй відповіді. Так, страждання в Газі жахливі, але неспровокована війна проти незалежної країни, як Україна, яка не становить загрози, повністю відрізняється від конфлікту, який виріс із жорстоких нападів 7 жовтня", – прокоментував міністр.

Голова британської дипломатії вважає, що Сполучене Королівство має бути сміливішим у відстоюванні цінностей, які сповідує. Це свобода, верховенство права, повага до прав і гідності людини, захист основних принципів відкритого міжнародного порядку, право, а не сила, суверенітет і територіальна цілісність, свобода судноплавства.

Камерон заявив, що Велика Британія запровадила безпрецедентні санкції проти Росії та продовжив закликати союзників підтримувати військову підтримку України.

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