У Латвії російські хакери зламали інтернет-телебачення мережі Balticom і транслювали парад із Москви

Наразі послуги інтернет-телебачення Balticom відключено. Зараз фахівці встановлюють обставини того, що сталося.

Голова Національної ради з електронних ЗМІ Латвії Івар Аболіньш заявив, що у четвер, 9 травня, у Латвії сталася кібератака на мережу компанії Balticom, внаслідок чого усіма каналами інтернет-телебачення компанії транслювався парад із Москви, повідомляє “Дзеркало тижня”.

"Сьогодні поліція і Служба держбезпеки Латвії працюватимуть у посиленому режимі і жорстко відреагують на будь-які провокації і порушення", – заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс.

Козловскіс зазначив, що у поліції вже є досвід роботи дев'ятого і десятого травня минулого року.

"У цій ситуації хочу зазначити, що у нас немає інформації про конкретні провокації. Але ми готуємося до індивідуальних викликів", – наголосив міністр внутрішніх справ.

Міністр нагадав, що не можна використовувати заборонену символіку і прославляти військову агресію. Наприклад, не можна приносити квіти до місць, де раніше були радянські пам'ятники.

Зазначимо, сьогодні в Україні російські хакери зламали етер “Інтеру” та каналів StarLightMedia і запустили трансляцію параду в Москві. Згодом сигнал каналів вдалося відновити.